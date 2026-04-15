Из-за тумана в Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Воронежской области. Информация об этом размещена на прогностической карте на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, предупреждение будет действовать с 18:00 15 апреля до 6:00 16 апреля. Из-за ограниченной видимости всем участникам дорожного движения в это время нужно предельно осторожными и внимательными.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.