Всего сотня участников ВОВ осталась в Нижегородской области

Большинство ветеранов региона были тружениками тыла.

Источник: Нижегородская правда

4487 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Нижегородской области на данный момент. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на областное министерство социального развития и семейной политики.

Лишь 100 ветеранов ВОВ, живущих сейчас в Нижегородской области, были участниками боевых действий, включая 13 инвалидов войны. 4169 человек из общего числа были тружениками тыла.

Кроме того, в регионе проживают 107 жителей блокадного Ленинграда и 111 человек, которые в детстве были узниками концлагерей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 80 нижегородских ветеранов ВОВ получат выплаты ко Дню Победы в апреле.