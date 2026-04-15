Всего сотня участников ВОВ осталась в Нижегородской области

4487 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Нижегородской области на данный момент. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на областное министерство социального развития и семейной политики.
Лишь 100 ветеранов ВОВ, живущих сейчас в Нижегородской области, были участниками боевых действий, включая 13 инвалидов войны. 4169 человек из общего числа были тружениками тыла.
Кроме того, в регионе проживают 107 жителей блокадного Ленинграда и 111 человек, которые в детстве были узниками концлагерей.
