2,7 тысячи тонн подсолнечного шрота отправили из Ростовской области в Турцию

С 6 по 10 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 2,7 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщили на сайте управления Россельхознадзора.
— Специалисты провели отбор проб для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Исследования провели в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится в информации надзорного ведомства.
Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.