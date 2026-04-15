Бизнесмена осудили из-за травмирования подростка петардой в Нижнем Новгороде

Предпринимателя, который продал 13-летнему подростку петарду, осудили в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, несчастный случай произошел в торговом центре в Канавинском районе в декабре 2024 года. При использовании пиротехники 13-летнему подростку оторвало пальцы.
Суд установил, что бизнесмен нарушил закон и продал петарду ребенку. Предпринимателю назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Ранее с него также взыскали компенсацию морального вреда и расходов на лечение в размере 550 тысяч рублей.
