Последний бой Андрея Мишина: поисковики нашли родственников погибшего на Бальге лётчика

В ноябре прошлого года калининградский поисковик Владимир Чугунов из отряда «Совесть», обследуя мыс Северный у бывшего немецкого поселка Кальхольц (севернее замка Бальга), обнаружил два советских боевых ордена — Красной звезды и Отечественной войны I степени. Ещё до получения информации о владельце наград поисковики предположили, что они могли быть утеряны бойцом или командиром во время зачистки местности от остатков немецких соединений, попавших в Хайлигенбайльский «котёл» (в районе Бальги в конце зимы 1945 года попала в окружение крупная группировка немцев, и с февраля по март там погибло около 93 тысяч гитлеровцев и примерно 46 тысяч человек было пленено — прим. «Нового Калининграда»). Однако оказалось, что награды принадлежали попавшему в плен пилоту штурмовика Ил-2 из 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии гвардии старшему лейтенанту Парфению Варыгину. Позже из его докладной записки стало известно о судьбе погибшего на Бальге второго члена экипажа Ил-2 — стрелка-радиста Андрея Мишина.