Волгоградка выиграла суд с Wildberries из-за бракованной палатки

Суд обязал интернет площадку ООО «РВБ» предоставить покупателю полную информацию.

Суд обязал интернет площадку ООО «РВБ» предоставить покупателю полную информацию о продавце приобретённого товара. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с заявлением в Даниловский районный суд обратилась местная жительница с требованием к российской компании, созданной в результате интеграции крупнейшего маркетплейса Wildberries, представить информацию о продавце.

Поводом для обращения в суд стала покупка бракованного товара. Получив оплаченную посылку в пункте выдачи, женщина дома обнаружила дефекты и недостатки тканевых и металлических частей. При этом какая-либо информация о продавце на сайте ответчика отсутствовала. Поэтому направить ему претензию было невозможно.

Однако и обращение в ООО «РВБ» осталось без ответа. Тогда женщине не оставалось ничего другого, как пойти в суд. Суд встал на сторону потребителя, установив, что владелец агрегатора нарушает его права, что выразилось в не предоставлении информации о продавце товара. Теперь ответчик обязан будет это сделать по решению суда.

Кроме того, в пользу жительницы Даниловского района были взысканы компенсация морального вреда, штраф и неустойка.

Решение суда не вступило в законную силу.

Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
