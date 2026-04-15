Андрей Кропоткин: Калининградскому омбудсмену чаще жалуются на пенсии и нарушения прав инвалидов

В прошлом году в аппарат уполномоченного поступило 268 обращений, связанных с СВО, что на треть больше, чем в позапрошлом. Основные темы — нарушение прав на выплаты, отказ в предоставлении отпусков, розыск пропавших без вести, возвращение из плена, медицинская помощь.