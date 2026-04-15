Андрей Кропоткин: Калининградскому омбудсмену чаще жалуются на пенсии и нарушения прав инвалидов

В прошлом году рассмотрено 2 603 обращения.

Источник: Клопс.ru

Больше всего обращений в адрес регионального уполномоченного по правам человека связано с пенсиями и защитой прав инвалидов. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

Доклад омбудсмена Владимира Никитина депутаты заслушали во вторник, 14 апреля.

«Правозащитный институт рассмотрел 2 603 обращения граждан — на 3% больше, чем годом ранее. Почти половина критических сигналов касалась пенсионного обеспечения, защиты прав инвалидов и других социальных групп. При этом количество вопросов, связанных с медициной и ЖКХ, заметно сократилось», — сказал Кропоткин.

В прошлом году в аппарат уполномоченного поступило 268 обращений, связанных с СВО, что на треть больше, чем в позапрошлом. Основные темы — нарушение прав на выплаты, отказ в предоставлении отпусков, розыск пропавших без вести, возвращение из плена, медицинская помощь.