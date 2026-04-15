Аграрные колледжи Дагестана попали в топ-100 по трудоустройству выпускников

Два аграрных колледжа и техникум Дагестана вошли в топ-100 Национального рейтинга трудоустройства выпускников в категории образовательных организаций СПО сельскохозяйственной направленности. Список составлен в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы республики.
Всего в рейтинг образовательных организаций СПО сельскохозяйственной направленности попали около 300 колледжей со всей страны. При его составлении учитывалась доля трудоустроившихся выпускников очной формы обучения через два года после выпуска, а также их медианный доход.
На 34 место аналитики Роструда поставили Аграрный колледж в Дагестанских Огнях. Немного ниже показатели оказались у Сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске и Аграрно-экономического техникума Дагестанского государственного аграрного университета — 55 и 63 места соответственно.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.