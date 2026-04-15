Новое колесо обозрения появится в Парке Челюскинцев

В настоящее время в Минске полным ходом идет покраска малых архитектурных форм, ограждений, заборов, приводятся в надлежащее состояние пешеходные дорожки, детские игровые площадки, обновляются аттракционы в парках и скверах.
«Во время реконструкции Парка Челюскинцев предполагается привести в единую стилистику все торговые павильоны, кассы, поменять освещение на центральной аллее. В парке добавится один детский игровой городок. Планируем разместить новые аттракционы, такие как “Колесо обозрения”, “Катальная гора” и “Ладья” взамен списанных», — рассказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре БелТА.
Сюрприз в парке имени Горького
Специалист также рассказал, что в 2025 году Минкзеленстрой закончил реконструкцию парка имени Горького.
«В рамках реконструкции был обновлен внешний вид всех торговых павильонов, на набережной парка появились четыре новые кафе со стороны улицы Первомайской, также появился большой детский игровой комплекс, а со стороны улицы Янки Купалы в парке появилась тихая зона отдыха», — сказал он.
Косевич также рассказал, что накануне нового сезона поменяли свое место дислокации такие аттракционы, как «Розовый слон» и «5D», которые из парка имени Уго Чавеса переехали в парк Горького.
«Пустующие площадки будут сданы в аренду. Плюс ко всему в парке Горького есть свободная площадка. Сейчас прорабатывается вопрос по закупке нового аттракциона. Ожидаем его поставку в середине сезона. Какой аттракцион, пускай это будет сюрпризом», — сказал специалист.
Спортивный парк Уго Чавеса
Косевич рассказал, что в этом году ведется полным ходом четвертая очередь строительства парка имени Уго Чавеса.
«Открытие этой очереди ожидается в ближайшее время. Парк имеет спортивную направленность — построена хоккейная площадка, площадки для занятия волейболом, пляжным волейболом, стритболом, мини-футболом, на территории парка располагается лыжероллерная трасса, воркаут-площадки, зоны с тренажерами», — сказал специалист.