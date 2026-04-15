В Пермском крае 43 ветерана ВОВ получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Выплату в размере 10 тысяч рублей перечислили в честь 81-й годовщины Победы. Средства зачисляются беззаявительно — на основании данных, которые уже есть в ОСФР. Деньги пришли вместе с апрельской пенсией. Всего средства получили 43 жителя региона. Среди них 38 ветеранов и 5 инвалидов войны.