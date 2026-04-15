В Пермском крае 43 ветерана ВОВ получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Выплата установлена указом Президента РФ.

43 ветерана из Прикамья получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщили сайту perm.aif.ru в Отделении Социального фонда России по Пермскому краю.

Выплату в размере 10 тысяч рублей перечислили в честь 81-й годовщины Победы. Средства зачисляются беззаявительно — на основании данных, которые уже есть в ОСФР. Деньги пришли вместе с апрельской пенсией. Всего средства получили 43 жителя региона. Среди них 38 ветеранов и 5 инвалидов войны.

Выплата установлена указом Президента РФ. Она положена участникам и инвалидам войны, которые являются гражданами России и постоянно живут на территории РФ или в странах Прибалтики.

Напомним, в Перми ветеранов поздравили с 45-летием предприятия. Пенсионеры, участвовавшие в строительстве и пуске пермского производства минеральных удобрений, смогли вместе посетить постановку Московского театра комедии.