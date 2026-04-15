В Ростовской области проводятся аудиты платежей за ЖКУ

В Ростовской области регулярно проходят аудиты платежей за ЖКУ. Специальные рабочие группы ведут мониторинг исполнения законодательства в сфере управления многоквартирными жилыми домами.
В состав рабочих групп входят сотрудники министерства ЖКХ, Госжилинспекции, администрации и ресурсоснабжающих организаций. Как подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная, ключевая задача таких аудитов — защита прав потребителей и повышение качества услуг.
«По итогам каждой выездной проверки все выявленные нарушения фиксируются протоколом рекомендаций, на основании которого управляющей организации необходимо устранить недостатки», — прокомментировала Антонина Пшеничная.
Так, на днях рабочая группа провела выездное совещание с целью аудита платежей жителей МКД на улице Стабильной в Ростове (Западный жилой массив). Ранее собственники жаловались на отсутствие освещения во дворе, нерегулярную уборку, неисправные лифты, мусор и подтопления в подъездах, а также на перебои с холодной и горячей водой.
По итогам совещания управляющей компании рекомендовано оперативно устранить нарушения, привести в порядок инженерные системы, актуализировать реестр собственников и проинформировать жителей о возможностях сервисов «Госуслуги. Дом» и МАХ.
Жителям также разъяснили порядок проведения общих собраний и механизмы контроля за работой УК через мобильные приложения. Рабочая группа продолжает изучение документации. Итоговый отчёт по результатам проверки за второй квартал 2026 года будет размещён на сайте министерства ЖКХ Ростовской области до 15 июля.