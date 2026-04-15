Завод на Дону повысит качество производства и обслуживания локомотивов

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод переходит на новую систему управления жизненным циклом локомотива. Технология внедряется в соответствии с целями нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Новый подход позволит системно управлять качеством и надежностью локомотивов на всех этапах их жизненного цикла: от постановки на производство и последующего ремонта до сопровождения в эксплуатации и списания. Для эффективной работы по ключевым продуктовым направлениям предприятия сформированы профильные службы, объединяющие специалистов разного профиля. Внедрение такого системного подхода к управлению продукцией позволит упорядочить технологические процессы, актуализировать стандарты качества и смоделировать мероприятия по повышению надежности изделий.
«Переход на единую систему управления продуктом обеспечит заводу готовую к тиражированию модель эргономичного совершенствования производства и унификации рабочих мест. Ожидается, что это приведет к росту производительности труда, сокращению времени на освоение новой продукции и, как следствие, повышению надежности всего подвижного состава», — отметили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.