Завод на Дону повысит качество производства и обслуживания локомотивов

Новый подход позволит системно управлять качеством и надежностью локомотивов на всех этапах их жизненного цикла: от постановки на производство и последующего ремонта до сопровождения в эксплуатации и списания. Для эффективной работы по ключевым продуктовым направлениям предприятия сформированы профильные службы, объединяющие специалистов разного профиля. Внедрение такого системного подхода к управлению продукцией позволит упорядочить технологические процессы, актуализировать стандарты качества и смоделировать мероприятия по повышению надежности изделий.