Юрий Шалабаев на личном приеме встретился с мамой нижегородца-участника СВО

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на очередном личном приеме встретился с мамой нижегородца-участника СВО Ириной Вареновой, проживающей в Канавинском районе города. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.
Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин, заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко и представители районной домоуправляющей компании.
Ирина Юрьевна рассказала, что живет на улице Рубо, и в целом в доме все в порядке, но в ее квартире зимой холодно.
«Мы в этот дом переехали в 2007 году. Сын окончил школу, пошел в армию, работал в МВД, женился, появились дети. А потом ушел на СВО, сказал: “Мам, надо — значит, надо”. И мы его ждем с победой», — поделилась Ирина Варенова.
Юрий Шалабаев поручил своему заместителю Денису Скалкину и администрации района взять ситуацию на контроль, провести работы по утеплению квартиры и проверить отопление.
«Заверил Ирину Юрьевну, что все решаемо и, конечно, поможем. Дал поручение проконтролировать, чтобы в подходящую погоду ДУК приступил к работам по утеплению фасада, а вместе с этим и проверил систему отопления. Кроме того, как рассказала Ирина Юрьевна, в доме живет много пожилых людей, все соседи дружат, ухаживают за территорией, при этом во дворе и посидеть негде. Поручил администрации района поставить там лавочки. По окончании всех работ проверю их исполнение», — написал мэр в соцсетях.
Как сообщили в администрации Канавинского района, новые лавочки взамен старым стульям и дивану, которые портили внешний вид двора, уже началась.
Ирина Юрьевна рассказала, что все жители дома любят свой район и соседствуют как семья, поэтому вместе с администрацией Канавинского района и ДУКом заботятся о своем дворе. Она осталась довольна итогами общения с мэром и тем, что Юрий Шалабаев пообещал помочь в решении вопросов и взял их на свой личный контроль.
«Жители моего дома рады, шаг за шагом все делается. Администрация района сейчас поставит лавочки, потом будем с ДУКом работать насчет дальнейшего благоустройства. Сейчас будет тепло, красиво. Думаю, что в течение лета нам все это сделают, потому что погода сейчас пока нестабильная, я думаю, что ДУКу нужно подготовиться. Я очень довольна!» — поделилась Ирина Варенова.