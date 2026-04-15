Трудовая династия в «Атлантис-Пак»: на Дону семья Шатиловых строит карьеру вместе

Семья Шатиловых — яркий пример трудовой династии, которая не просто связана с предприятием «Атлантис-Пак», но и глубоко ценит его стабильность, возможности для профессионального роста и корпоративную культуру. Александр Александрович и Татьяна Владимировна прошли путь от начальных позиций до квалифицированных специалистов в области флексографской печати, демонстрируя настойчивость, ответственность и стремление к развитию.
Александр начал свою карьеру на предприятии в 2009 году оператором производственной линии, затем освоил профессию оператора сушки, а позже — печатника флексографской печати. Сегодня он — печатник флексографской печати пятого разряда, и планирует подняться до максимального шестого уровня.
«Это очень тонкий и сложный процесс, где важна каждая мелочь. Я готов к новым вызовам и хочу продолжать расти вместе с предприятием», — говорит Александр.
Татьяна пришла в компанию в 2012 году, начав с позиции укладчика-упаковщика, затем стала оператором гофратора, а недавно прошла обучение и получила квалификацию печатника флексографской печати четвертого разряда.
«Сама графика на оболочке всегда разная, это интересно, не скучно, не рутинная работа, — рассказывает Татьяна. — Мы настраиваем печатные узлы, чтобы соответствовать оригинал-макету».
Несмотря на перерыв в карьере — Александр пять лет работал дальнобойщиком, а Татьяна пробовала себя в розничной торговле — оба вернулись в «Атлантис-Пак», ценя новые условия и корпоративные программы.
Александр подчеркивает: «Вернулся в стабильность, я здесь работал, все знаю, есть с чем сравнить. Нравится, что можно подработать, корпоративный транспорт возит из хутора Ёлкин, дорога занимает полтора часа».
Татьяна добавляет, что поддержка коллектива и возможности для обучения делают работу в компании особенно привлекательной.
Истории семьи Шатиловых — это пример того, как трудовые династии становятся фундаментом корпоративной культуры и устойчивого развития. В современном мире, где перемены происходят стремительно, именно такие семьи сохраняют преемственность знаний, ценностей и профессионализма, обеспечивая компании стабильность и конкурентное преимущество. На предприятии трудовые династии — это не только традиция, но и стратегический ресурс, который помогает двигаться вперед, сохраняя лучшие практики и вдохновляя новые поколения сотрудников.
