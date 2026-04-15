Трудовая династия в «Атлантис-Пак»: на Дону семья Шатиловых строит карьеру вместе

Истории семьи Шатиловых — это пример того, как трудовые династии становятся фундаментом корпоративной культуры и устойчивого развития. В современном мире, где перемены происходят стремительно, именно такие семьи сохраняют преемственность знаний, ценностей и профессионализма, обеспечивая компании стабильность и конкурентное преимущество. На предприятии трудовые династии — это не только традиция, но и стратегический ресурс, который помогает двигаться вперед, сохраняя лучшие практики и вдохновляя новые поколения сотрудников.