В России запускают проект «Земля медведя»

Мультфильмы «Не корми медведя» можно будет увидеть на видеоэкранах в популярных городских локациях. Туристам, прибывающим на Камчатку, их также будут показывать на круизных судах. На заповедных территориях установят информационные щиты с правилами. Буклеты с информацией о «медвежьем добрососедстве» туристы получат в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах. Местные жители получат книги «Жизнь на земле медведя». Специальный комплекс мер будет разработан для сотрудников промышленных предприятий регионов. В дальнейшем программу планируется масштабировать и на другие регионы России.