Проект планировки для Восточного обхода утвердили в Нижнем Новгороде

Необходимость в проекте продиктована постоянным ростом транспортного потока по направлению Юг — Север. Сейчас основная нагрузка ложится на федеральные трассы М-7 и Р-158. Без Восточного объезда транзитные машины вынуждены идти через город и единственный мостовой переход через Волгу — Борские мосты. Утвержденная планировка должна создать условия для вывода этого потока за пределы жилых кварталов, разгрузить существующие магистрали и внутригородские улицы. Кроме того, местные жители получат более безопасную среду — сквозной проезд через дворы и частный сектор будет исключен.