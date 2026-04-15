Проект планировки для Восточного обхода утвердили в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области утверждена документация по планировке территории под первый этап строительства Восточного обхода. Это решение принято министерством градостроительной деятельности и развития агломераций региона. План затрагивает береговую линию Гребного канала — от здания № 459 в слободе Подновье до пересечения с улицей Лысогорской. Этот коридор пролегает ровно по границе двух городских районов: Нижегородского и Кстовского.
В утвержденных бумагах прописан как проект планировки, так и проект межевания территории. Строительство Восточного обхода предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и схемой территориального планирования региона.
Необходимость в проекте продиктована постоянным ростом транспортного потока по направлению Юг — Север. Сейчас основная нагрузка ложится на федеральные трассы М-7 и Р-158. Без Восточного объезда транзитные машины вынуждены идти через город и единственный мостовой переход через Волгу — Борские мосты. Утвержденная планировка должна создать условия для вывода этого потока за пределы жилых кварталов, разгрузить существующие магистрали и внутригородские улицы. Кроме того, местные жители получат более безопасную среду — сквозной проезд через дворы и частный сектор будет исключен.
Заместитель председателя правительства области Павел Саватеев пояснил, что утверждение документации по планировке и межеванию задает каркас для дальнейшего развития территории. По его словам, это позволит уже в ближайшее время приступить к проектированию дорожной инфраструктуры, которая не только снизит нагрузку на другие магистрали, но и даст новый импульс для благоустройства набережной Гребного канала.