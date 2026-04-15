«Ростелеком» провел обучение по нейросетям для Минцифры Ростовской области

«Ростелеком» организовал обучение по искусственному интеллекту для Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Курс «Искусственный интеллект в деятельности Минцифры» был построен на базе платформы «Нейрошлюз» — собственной разработки национального провайдера, которая объединяет 27 популярных нейросетей в одном окне, а также специализированные инструменты для различных задач.
Двухдневный образовательный курс для 12 сотрудников Минцифры проходил в Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики. Программа включала практические блоки по генерации текстов и изображений, созданию презентаций, аналитике данных и работе с голосовыми сервисами. Участники разобрали критерии качественного промпта, а также научились отличать контент, созданный нейросетями, от настоящего. На итоговой проектной сессии команды разработали и защитили инициативы по внедрению ИИ в деятельность министерства — от интеллектуального анализа служебных документов до автоматической маршрутизации запросов.
Платформу «Нейрошлюз» уже используют более 40 тысяч сотрудников «Ростелекома». Среди ее ключевых возможностей — создание закрытого контура заказчика, поиск информации в больших массивах документов, автоматическое резюмирование видео и аудио с совещаний, генерация презентаций и изображений по шаблонам. Как показал опыт компании, внедрение ИИ-ассистентов на базе платформы позволяет сокращать до 40% времени на рутинные операции.
Антон Кривошеенко, заместитель министра цифрового развития Ростовской области:
«Сотрудники исполнительных органов Ростовской области сейчас активно совершенствуют свои знания в сфере использования искусственного интеллекта. Важно понимать, что ИИ — это помощник, который берет на себя рутинную работу, освобождая для специалистов госсектора время на решение действительно важных задач, требующих взвешенных решений».
На защите проектов участники курса представили различные работающие сценарии, например использование нейросетей для первичной обработки писем граждан с выделением сути и автоматической маршрутизацией. Такие решения сокращают время реакции на запросы и снижают ручную нагрузку. Все представленные инициативы были отмечены как имеющие практическую ценность. Участники получили сертификаты «Ростелекома» об окончании обучения. Сотрудники министерства продолжат использовать платформу в своей деятельности, интегрируя ее в рабочие процессы для ускорения подготовки документов, презентаций и публичных выступлений.
Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:
«“Нейрошлюз” — это не просто набор сервисов, а единое рабочее пространство, протестированное на тысячах наших сотрудников. Мы видим, как ИИ превращает рутину в автоматизированные процессы, и рады, что теперь этот опыт доступен региональному министерству. Такие партнерские проекты — большой шаг к цифровой трансформации госуправления».
