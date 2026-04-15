Смотрим, как Благодатный огонь встретили в аэропорту Хабаровска

Как бы там ни было, схождения Благодатного огня ждут по всему миру — существует поверие, что в год, когда огня не будет, наш мир закончится. Сторонникам этой теории в 2026-м можно не беспокоиться — таинство свершилось. Священный огонь сошел и был доставлен сначала в Москву, а оттуда утренним рейсом в Хабаровск. Интересно, что пассажиры самолета даже не подозревали, что на борту вместе с ними путешествует святыня.