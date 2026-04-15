Смотрим, как Благодатный огонь встретили в аэропорту Хабаровска

Для христиан сошествие Благодатного огня в Великую субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня — настоящее чудо. Попыток объяснить, как после молитвы буквально из ничего рождаются огненные сполохи, превращающиеся в языки пламени, было множество, но пока ни одна так и не смогла со стопроцентной вероятностью истолковать это событие ни с точки зрения науки, ни с точки зрения какой-нибудь мистификации.
Для верующих же всё просто — чудо оно и есть чудо, дополнительных объяснений не требующее. И, наверное, в этом есть свое рациональное зерно, пусть даже размером с горчичное. За несколько сотен лет скептики наверняка бы нашли способ раскрыть тайну схождения, имей она рациональное объяснение, однако до сих пор таинство так и осталось таинством.
Как бы там ни было, схождения Благодатного огня ждут по всему миру — существует поверие, что в год, когда огня не будет, наш мир закончится. Сторонникам этой теории в 2026-м можно не беспокоиться — таинство свершилось. Священный огонь сошел и был доставлен сначала в Москву, а оттуда утренним рейсом в Хабаровск. Интересно, что пассажиры самолета даже не подозревали, что на борту вместе с ними путешествует святыня.
Уже традиционно после встречи Огня в хабаровском аэропорту прошел молебен, после которого каждый желающий смог забрать частичку чуда домой. Ну, а затем Благодатный огонь доставили туда, где его больше всего ждали — в Спасо-Преображенский кафедральный собор Хабаровска.