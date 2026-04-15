Фото: как встретили Благодатный Огонь в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска

После краткого молебна в аэропорту Хабаровска лампадку с Благодатным Огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, доставили в главный собор Хабаровска — Спасо-Преображенский, где его уже ждали несколько сотен верующих.

В храме он появился только после окончания праздничной литургии, которая прошла под руководством митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия. После причастия в церкви погасили все свечи, и настоятель Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Дионисий Ногтев внес лампаду под своды храма и передал ее микролиту.

Затем уже все присутствующие на службе смогли прикоснуться к таинству и даже взять частичку божественного откровения с собой — кто домой, кто в храмы Хабаровска и отдаленные приходы региона.