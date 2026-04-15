Шахматный клуб в городе Кинель Самарской области обновил оборудование

Новые комплекты шашек и шахмат поступили в шахматный клуб городского округа Кинель в Самарской области, работающий на базе спортивного центра «Кинель». Они были закуплены в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
Также в клубе появились новые столы и стулья, нескользящие доски и электронные часы. Подобное обновление стало возможно благодаря победе спортивного центра «Кинель» в двух профильных конкурсах.
«И дети, и взрослые замечают перемены и с еще большим стремлением идут на занятия. Это вдохновляет. Хочется чаще проводить соревнования, встречать спортсменов из других муниципалитетов на своей территории, развивать шахматное движение и приобщать детей к интеллектуальным играм», — поделился ветеран физической культуры и спорта, руководитель шахматного клуба Владимир Никишков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.