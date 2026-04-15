В село Танайка в Татарстане приехала мобильная поликлиника

Местные жители могут бесплатно пройти обследования и получить консультации узких специалистов.

Мобильная поликлиника работает в селе Танайка в Татарстане с 13 по 17 апреля. Выезд был организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Местные жители могут бесплатно пройти обследования и получить консультации узких специалистов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований.

Мобильная поликлиника принимает пациентов по адресу: улица Ермазова, 3. Там ежедневно работают акушер-гинеколог, уролог и врач общей практики. Также при поликлинике есть передвижной комплекс «ФЛЮМАММ» для флюорографии и маммографии.

Узкие специалисты принимают по отдельным дням. Расписание доступно на сайте Елабужского муниципального района.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.