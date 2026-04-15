Стало известно, почему часть Калининградской области осталась без электричества 15 апреля

Один из энергоблоков ТЭЦ-2 отключился во время испытаний, часть Калининградской области осталась без электричества в среду, 15 апреля. Об отключениях сообщали жители Калининграда, Гурьевска, Янтарного, Светлогорска, Пионерского. Один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился в испытаниях после модернизации АСУТП газовой турбины. Об этом сообщает пресс-служба ТЭЦ-2.