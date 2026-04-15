В Красноярском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди жителей Красноярского края продолжает снижаться. Как сообщили специалисты Роспотребнадзора, на территории региона сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
Уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог. Однако в ведомстве напоминают: заразиться респираторными вирусными инфекциями можно круглый год. Пренебрегать мерами профилактики не стоит.
В сезон ОРВИ и гриппа нужно чаще делать влажную уборку дома и на работе с протиранием поверхностей антимикробными салфетками. Почувствовав недомогание, останьтесь дома.
Ранее мы писали, что в Сосновоборске объявили карантин из-за бешенства у животного.