В Петербурге открылся технопарк университета аэрокосмического приборостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Технопарк Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) открылся в Красногвардейском районе Петербурга. Его мощности будут способствовать не только изучению существующих технологических решений, но и созданию новых, сказала во время церемонии открытия ректор ГУАП Юлия Антохина.
«Для нас это прорыв и ответ в целеполагании и участии в федеральной программе “Приоритет-2030”. Здесь собраны производственные мощности в виде лабораторий, инструментов от наших партнеров, технологических решений, которые будут давать возможность не только для изучения существующих технологических решений, но и для создания будущего в тех национальных проектах, которые заявляет о себе с точки зрения мощности ГУАП», — сказала она.
По словам ректора, открытие нового Технопарка ГУАП является не только большим шагом вперед для университета, но и для всего города, так как он сконцентрирует в себе работу над новейшими разработками и решение вопросов кадровой политики.
«Мы рассчитываем, что Технопарк ГУАП будет частью системы технопарков, связанных с нашим технопарком Санкт-Петербурга. Особенность этого Технопарка заключается в том, что он должен обеспечивать выход в опытное производство, чтобы вуз не ограничивался только исследованиями и разработками, а мог создать промышленный образец высокой готовности, и если изделие удачное, но пока еще не доходит до серии, то естественно отдавать это промышленным партнерам, которые лучше к этому приспособлены», — сказал во время открытия вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.
Площадки технопарка.
В рамках проекта начали работу сразу пять ключевых площадок: Центр беспилотных транспортных систем, Центр коллективного пользования, Центр довузовской подготовки «Кванториум», Индустриальный полигон коллаборативной робототехники и Офис технологического лидерства. Новые пространства созданы для работы над производственными заказами, реализации прикладных проектов до вывода их в крупную серию и развития сотрудничества с промышленными партнерами. Среди партнеров университета, участвующих в деятельности Технопарка ГУАП — АО «Обуховский завод», АО «Силовые машины», ПАО «Газпром нефть», ООО «Индутех» и другие предприятия.
«Наш вектор развития в первую очередь направлен на беспилотные летательные аппараты, наземные и морские роботизированные средства для решения целевых задач. В рамках нашего центра мы планируем создавать новые беспилотные транспортные средства, апробировать их с нашими индустриальными партнерами и решать целевые задачи, которые на сегодняшний день важны для России», — сказал директор центра беспилотных транспортных систем Технопарка ГУАП Антон Савельев.
Среди пространств Центр коллективного пользования — это высокотехнологичный комплекс, оснащенный уникальным оборудованием, к которому научные группы могут получить доступ на правах аренды. «Кванториум» — это площадка для школьников и абитуриентов, где они будут изучать лазерные технологии, нейротехнологии, искусственный интеллект и многое другое. Индустриальный полигон коллаборативной робототехники и мехатроники решает задачи цифрового и высокотехнологичного инжиниринга в сфере интеллектуального производства. Офис технологического лидерства ориентирует на создание конечного продукта в соответствии с образовательной моделью ГУАП.
Как рассказали в пресс-службе вуза, ГУАП последовательно развивает свою инновационную инфраструктуру. Технопарк университета ГУАП объединяет около 40 лабораторий и инженерных площадок, расположенных на нескольких адресах. Открытие новых пространств на ул. Передовиков, 13 к.2 стало важным этапом этого развития.