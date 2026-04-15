Нижегородцы выиграли семь наград на чемпионате России по армрестлингу

В их активе одно золото, два серебра и четыре бронзы.

С 10 по 13 апреля в городе Орёл прошёл XXXV Чемпионат России по армрестлингу, в котором приняло участие свыше 500 спортсменов из 61 региона РФ.

Спортсмены сборной Нижегородской области выиграли сразу несколько наград в разных возрастных группах:

Максим Зиновьев поднялся на высшую ступень пьедестала (мастера, 70 кг, правая рука), а также стал серебряным призёром (мужчины, 65 кг, правая рука);

Вадим Панкеев завоевал серебряную награду (мастера, 100 кг, правая рука);

Александр Митягин стал бронзовым призёром соревнований (мастера, 110+ кг, левая рука);

Татьяна Мельникова дважды вошла в число призёров, завоевав бронзу (мастера, 60 кг, левая рука и правая рука),

Роман Никитин поднялся на третью ступень пьедестала (гранд-мастера, 90 кг, правая рука).