Нижегородцы выиграли семь наград на чемпионате России по армрестлингу

С 10 по 13 апреля в городе Орёл прошёл XXXV Чемпионат России по армрестлингу, в котором приняло участие свыше 500 спортсменов из 61 региона РФ.
Спортсмены сборной Нижегородской области выиграли сразу несколько наград в разных возрастных группах:
Максим Зиновьев поднялся на высшую ступень пьедестала (мастера, 70 кг, правая рука), а также стал серебряным призёром (мужчины, 65 кг, правая рука);
Вадим Панкеев завоевал серебряную награду (мастера, 100 кг, правая рука);
Александр Митягин стал бронзовым призёром соревнований (мастера, 110+ кг, левая рука);
Татьяна Мельникова дважды вошла в число призёров, завоевав бронзу (мастера, 60 кг, левая рука и правая рука),
Роман Никитин поднялся на третью ступень пьедестала (гранд-мастера, 90 кг, правая рука).