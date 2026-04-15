Живут в армейских условиях и учатся по Counter Strike: как волгоградские школьники проходят учебные сборы

380 десятиклассников и студентов колледжей из Волгограда и области отправились в лагерь «Авангард» на традиционные апрельские весенние сборы. Здесь все, как в армии: строгий режим дня, дисциплина, командная работа, физическая подготовка и сдача нормативов. Пропуская школу, ребята учат воинский устав, основы военно медицинской помощи, радиационной, химической и биологической защиты. А также осваивают управление беспилотниками и учатся стрелять с помощью Counter Strike.
Как рассказали в администрации региона, на сборы приехали школьники не только из Волгограда, но и из Михайловки, Даниловского, Калачевского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Руднянского, Фроловского районов. С ними вместе учатся студенты «Газпром колледжа». Сборы проходят с 13 по 18 апреля, по их окончании ребята получат сертификат об окончании курсов после сдачи нормативов и зачетов.