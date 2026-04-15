Количество туристических поездок по стране в 2025 году увеличилось на 4,1%

Число туристических поездок по России в 2025 году увеличилось на 4,1% по сравнению с 2024-м, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в стране.
«По итогам реализации нацпроекта “Туризм и гостеприимство” основные показатели в части туризма достигнуты. Доля туризма в ВВП составила 3,1%, объем экспорта туруслуг — 8,75 миллиарда долларов, что почти на 20% больше показателя предыдущего года. Количество классифицированных номеров — более 1 миллиона. По сравнению с 2024 годом число въездных турпоездок в 2025 году выросло на 13% — это порядка 5,8 миллиона иностранных туристов. Число турпоездок по стране превысило показатели на 4,1%», — подчеркнул вице-премьер.
Регионами — лидерами роста по количеству турпоездок за 2025 год стали Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тверская область, Москва, Владимирская область. За январь — февраль 2026 года рост въездного туризма составил 37,5%. Число турпоездок по стране за 2 месяца увеличилось на 2,6% в сравнении с прошлым годом.
Дмитрий Чернышенко попросил регионы особое внимание уделить семейному туризму и отдыху участников СВО, а также доступности туринфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, озвучил прогнозы на предстоящий летний сезон. Традиционно популярным направлением останется юг.
«По приросту бронирований видим, что спрос здесь восстанавливается: Республика Крым, например, показала темпы прироста 30%, хорошую динамику показывает Краснодарский край. Среди других направлений, где отмечаем высокий рост, отмечу Забайкальский край — рост в 2 раза, Новосибирская область — в 1,8 раза, Кировская область — в 1,5 раза. Калининградская область отмечает 80-летие, это отличный стимул для привлечения туристов. С учетом этого ожидаем 4% роста в летний сезон, это более 48 миллионов поездок», — сказал Максим Решетников.
