Количество туристических поездок по стране в 2025 году увеличилось на 4,1%

«По итогам реализации нацпроекта “Туризм и гостеприимство” основные показатели в части туризма достигнуты. Доля туризма в ВВП составила 3,1%, объем экспорта туруслуг — 8,75 миллиарда долларов, что почти на 20% больше показателя предыдущего года. Количество классифицированных номеров — более 1 миллиона. По сравнению с 2024 годом число въездных турпоездок в 2025 году выросло на 13% — это порядка 5,8 миллиона иностранных туристов. Число турпоездок по стране превысило показатели на 4,1%», — подчеркнул вице-премьер.