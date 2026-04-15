РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах в честь Дня Победы

Российский футбольный союз и движение «Бессмертный полк России» в мае проведут серию мемориальных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина, передаёт «Петербургский дневник».
Программа акции называется «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» В её рамках футболисты, тренеры, администраторы команд и судьи выйдут на поле с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Цель мероприятия — отдать дань уважения героям войны и сохранить память о подвигах советского народа.
Болельщики также смогут принять участие в акции. Любой желающий сможет прийти на стадион с портретом своего родственника, который сражался на фронте или трудился в тылу.
Организаторы подчёркивают, что подобные мероприятия способствуют укреплению связи между поколениями и воспитанию у молодёжи уважения к истории и подвигам своих предков.
Напомним, в прошлом году подобная акция прошла на стадионе «Нижний Новгород» во время матча «Пари НН» с «Крыльями Советов».
В этом году нижегородцы смогут присоединиться к мероприятию на матче с ЦСКА, который состоится 11 мая (6+).