Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах в честь Дня Победы

Участники выйдут на поле с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Источник: Нижегородская правда

Российский футбольный союз и движение «Бессмертный полк России» в мае проведут серию мемориальных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина, передаёт «Петербургский дневник».

Программа акции называется «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» В её рамках футболисты, тренеры, администраторы команд и судьи выйдут на поле с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Цель мероприятия — отдать дань уважения героям войны и сохранить память о подвигах советского народа.

Болельщики также смогут принять участие в акции. Любой желающий сможет прийти на стадион с портретом своего родственника, который сражался на фронте или трудился в тылу.

Организаторы подчёркивают, что подобные мероприятия способствуют укреплению связи между поколениями и воспитанию у молодёжи уважения к истории и подвигам своих предков.

Напомним, в прошлом году подобная акция прошла на стадионе «Нижний Новгород» во время матча «Пари НН» с «Крыльями Советов».

В этом году нижегородцы смогут присоединиться к мероприятию на матче с ЦСКА, который состоится 11 мая (6+).