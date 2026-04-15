В Серноводском районе Чечни пройдут «Дни защиты от экологической опасности»

Акция «Дни защиты от экологической опасности» стартовала в Серноводском районе Чечни. Она организована в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
До 5 июня более 500 волонтеров будут проводить масштабные субботники, высаживать деревья, посещать экоуроки и принимать участие в конкурсах на лучший экопроект. Особое внимание будет уделено очистке берегов реки Сунжа и территории вокруг Серноводского минерального озера. Также благодаря акции в Серноводском районе планируют высадить 1000 саженцев деревьев и установить 50 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.
«Когда видишь, как целыми семьями выходят на субботники, понимаешь — экологическое сознание в нашем обществе действительно меняется. Мы не просто убираем мусор, мы создаем новую культуру отношения к природе», — отметила начальник социального отдела администрации района Лайла Цугаева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.