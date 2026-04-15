В Серноводском районе Чечни пройдут «Дни защиты от экологической опасности»

До 5 июня более 500 волонтеров будут проводить масштабные субботники, высаживать деревья, посещать экоуроки и принимать участие в конкурсах на лучший экопроект. Особое внимание будет уделено очистке берегов реки Сунжа и территории вокруг Серноводского минерального озера. Также благодаря акции в Серноводском районе планируют высадить 1000 саженцев деревьев и установить 50 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.