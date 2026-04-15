Юрий Шалабаев поручил утеплить квартиру, принадлежащую маме участника СВО

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел личный прием граждан, куда пришла мама участника СВО Ирина Варенова. Она пожаловалась, что в их квартире на улице Рубо в Канавинском районе зимой довольно прохладно. При этом никаких других проблем в доме нет.
По словам нижегородки, в этот дом они переехали в 2007 году. Здесь сын окончил школу, пошел в армию, потом женился и стал отцом. Отсюда же он ушел на СВО.
— На контроль возьмите, квартиру утеплите, отопление проверьте и мне по этому поводу доложите, — поручил во время общения Юрий Шалабаев своему заместителю Денису Скалкину и администрации района.
Глава города заверил нижегородку, что эта проблема будет решена. Как только позволит погода, представители домоуправляющей компании утеплят фасад и проверят систему отопления.
— Как рассказала Ирина Юрьевна, в доме живёт много пожилых людей, все соседи дружат, ухаживают за территорией, при этом во дворе и посидеть негде. Поручил администрации района поставить там лавочки. По окончании всех работ проверю их исполнение, — рассказал Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.
Уже сейчас администрация Канавинского района приступила к работе — вместо старых стульев и дивана во дворе начали устанавливать лавочки. Благодаря этому придомовая территория тоже преобразится.
— Мэр нашего города меня принял, мы с ним хорошо поговорили, он мой вопрос взял на контроль, обещал помочь в решении. Жители моего дома рады, шаг за шагом всё делается. Администрация района сейчас поставит лавочки, потом будем с ДУКом работать насчёт дальнейшего благоустройства, — поделилась впечатлениями Ирина Варенова.