В Соликамске осудили главу управляющей компании за сход снега на девушку

Соликамский городской суд вынес приговор директору управляющей компании, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как установили в суде, причиной происшествия стала ненадлежащая организация работ по очистке крыши многоквартирного дома. Снег сошел с парапета и козырька балкона и упал на 17-летнюю девушку, которая проходила рядом. В результате она получила травмы средней степени тяжести.
Суд учел позицию обвинения и назначил руководителю штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили в течение года заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием жилых домов.
Также суд обязал компенсировать пострадавшей моральный вред — сумма выплаты составила 500 тысяч рублей.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.