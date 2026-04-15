В Соликамске осудили главу управляющей компании за сход снега на девушку

Сумма компенсации составила 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Соликамский городской суд вынес приговор директору управляющей компании, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как установили в суде, причиной происшествия стала ненадлежащая организация работ по очистке крыши многоквартирного дома. Снег сошел с парапета и козырька балкона и упал на 17-летнюю девушку, которая проходила рядом. В результате она получила травмы средней степени тяжести.

Суд учел позицию обвинения и назначил руководителю штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили в течение года заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием жилых домов.

Также суд обязал компенсировать пострадавшей моральный вред — сумма выплаты составила 500 тысяч рублей.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.