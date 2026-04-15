Эксперт ответил, способна ли Германия создать аналог «Герани»

Военные компании ФРГ не в состоянии выпустить БПЛА, которые смогли бы конкурировать с российским дроном «Герань». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о производстве дронов Anubis для Украины компанией Auterion Airlogix Joint Venture из ФРГ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Будет ли [у Германии] такой аналог, как российские “Герани”? Я думаю, что нет. Даже самая лучшая копия всегда чем-то отличается от подлинника. Оригинал имеет очень много секретов, загадок и тому подобное. Но наносить ущерб такой дрон, конечно же, будет», — отметил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что к новым дронам, которые поступят на вооружение ВСУ, следует относиться серьезно и не приуменьшать их опасность. По мнению эксперта, первоначально немецкий производитель отправить на Украину небольшую партию дронов, а затем поставит их производство на поток и будет обеспечивать Киев тысячами экземпляров.

Анатолий Матвийчук обратил внимание, что выпуск дронов для ВСУ выгоден Германии, которая сейчас столкнулась со спадом производства, в том числе на автомобильных предприятиях. Благодаря заказам с Украины, простаивающие заводы ФРГ могут переориентироваться на выпуск «Шахедов».

Ранее стало известно, что Германия готовится обеспечить Украину средствами ПВО. Киев и Берлин подписали соглашение о поставках вооружения на 4 млрд евро. Кроме средств ПВО, ФРГ поставит ВСУ оружие большой дальности, артиллерийские боеприпасы и БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше