Эксперт ответил, способна ли Германия создать аналог «Герани»

«Будет ли [у Германии] такой аналог, как российские “Герани”? Я думаю, что нет. Даже самая лучшая копия всегда чем-то отличается от подлинника. Оригинал имеет очень много секретов, загадок и тому подобное. Но наносить ущерб такой дрон, конечно же, будет», — отметил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что к новым дронам, которые поступят на вооружение ВСУ, следует относиться серьезно и не приуменьшать их опасность. По мнению эксперта, первоначально немецкий производитель отправить на Украину небольшую партию дронов, а затем поставит их производство на поток и будет обеспечивать Киев тысячами экземпляров.
Анатолий Матвийчук обратил внимание, что выпуск дронов для ВСУ выгоден Германии, которая сейчас столкнулась со спадом производства, в том числе на автомобильных предприятиях. Благодаря заказам с Украины, простаивающие заводы ФРГ могут переориентироваться на выпуск «Шахедов».