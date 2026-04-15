С начала года полиция Калининградской области спасла от мошенников больше 15 млн рублей

использованием телефонной связи, мессенджеров и сети Интернет. Общая сумма спасённых денежных средств превысила 15 миллионов рублей.
Благодаря оперативной работе, взаимодействию с банковским сектором и риелторскими организациями, а также применению современных методов анализа, полицейским удалось своевременно выявить мошеннические схемы, установить причастных лиц и предотвратить причинение материального ущерба гражданам.
В ведомстве напоминают: если вам звонят неизвестные и просят перевести деньги на «безопасный счёт», сообщить код из смс или оформить кредит — положите трубку и сами перезвоните в банк или в полицию.