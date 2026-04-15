Инженеры НГТУ научились менять «рецепт» металла во время печати на 3D-принтере

Инженеры НГТУ им. Р. Е. Алексеева запатентовали модуль, который позволяет менять свойства металлических деталей прямо во время печати. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Шесть инженеров НГТУ разработали специальный модуль для электродуговой 3D-печати по технологии WAAM. Ученые протестировали его при производстве плиты с внутренним охлаждением. Разработка позволила снизить металлоемкость в полтора раза, а себестоимость — в два раза.
Для изменения свойств металла в конкретном месте инженеры добавили в расплав легирующий порошок. Но до сих пор для смены типа порошка приходилось останавливать печать и вручную переналаживать оборудование.
Запатентованный модуль работает как автоматический дозатор: в нем находятся несколько бункеров с разными порошками, а также система смешивания и сопло. Таким образом, ученые получили возможность «программировать» свойства металла от участка к участку.
«Нанопорошок обеспечивает более равномерное распределение легирующей добавки в формируемый металл. Это дает более высокие показатели по прочности сплавов без потери пластичности. За счет такого устройства теперь можно создавать детали с разными характеристиками по прочности и пластичности из одного сплава», — объяснил один из авторов разработки Максим Аносов.
Модуль может работать и как самостоятельное устройство, и как часть существующего принтера. Разработчики планируют встроить технологию в станочные комплексы, где по 3D-модели можно будет изготавливать детали с практически любыми заданными свойствами.
