Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженеры НГТУ научились менять «рецепт» металла во время печати на 3D-принтере

Первая напечатанная деталь обошлась заказчику вдвое дешевле традиционной.

Инженеры НГТУ им. Р. Е. Алексеева запатентовали модуль, который позволяет менять свойства металлических деталей прямо во время печати. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Шесть инженеров НГТУ разработали специальный модуль для электродуговой 3D-печати по технологии WAAM. Ученые протестировали его при производстве плиты с внутренним охлаждением. Разработка позволила снизить металлоемкость в полтора раза, а себестоимость — в два раза.

Для изменения свойств металла в конкретном месте инженеры добавили в расплав легирующий порошок. Но до сих пор для смены типа порошка приходилось останавливать печать и вручную переналаживать оборудование.

Запатентованный модуль работает как автоматический дозатор: в нем находятся несколько бункеров с разными порошками, а также система смешивания и сопло. Таким образом, ученые получили возможность «программировать» свойства металла от участка к участку.

«Нанопорошок обеспечивает более равномерное распределение легирующей добавки в формируемый металл. Это дает более высокие показатели по прочности сплавов без потери пластичности. За счет такого устройства теперь можно создавать детали с разными характеристиками по прочности и пластичности из одного сплава», — объяснил один из авторов разработки Максим Аносов.

Модуль может работать и как самостоятельное устройство, и как часть существующего принтера. Разработчики планируют встроить технологию в станочные комплексы, где по 3D-модели можно будет изготавливать детали с практически любыми заданными свойствами.

