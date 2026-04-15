CNBC узнал, что Центробанки распродают золото из-за войны с Ираном

Как сообщает издание со ссылкой на экспертов, центральные банки ряда стран, столкнувшись с возросшими расходами на энергоносители и оборону, а также с необходимостью поддерживать ослабевающие валюты, вынуждены использовать золотые резервы. «Многие сидели на прибыльной копилке, когда цена была около $5 тыс. за унцию», — отмечает глава отдела металлов MKS Pamp Никки Шилс. По ее словам, некоторые центробанки теперь тратят эти средства на оплату возросших энергетических и оборонных расходов или для защиты курсов своих валют.