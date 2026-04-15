CNBC узнал, что Центробанки распродают золото из-за войны с Ираном

Спотовая цена на золото опустилась до $4,8 тыс. за унцию, что примерно на 10% ниже пиковых значений конца января, и перешла в зону коррекции. Одной из причин падения стала неожиданная смена стратегии некоторыми центральными банками, сообщает CNBC.
После нескольких лет активных закупок они начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне войны на Ближнем Востоке.
Как сообщает издание со ссылкой на экспертов, центральные банки ряда стран, столкнувшись с возросшими расходами на энергоносители и оборону, а также с необходимостью поддерживать ослабевающие валюты, вынуждены использовать золотые резервы. «Многие сидели на прибыльной копилке, когда цена была около $5 тыс. за унцию», — отмечает глава отдела металлов MKS Pamp Никки Шилс. По ее словам, некоторые центробанки теперь тратят эти средства на оплату возросших энергетических и оборонных расходов или для защиты курсов своих валют.
Так, согласно отчету Metals Focus, официальные золотые запасы Турции в марте сократились на 131 т, как за счет свопов, так и прямых продаж. Как пишет CNBC, власти стремились стабилизировать лиру, которая с начала войны ослабла примерно на 1,7% по отношению к доллару.
Гана также продала резервы для пополнения запасов иностранной валюты. Глава Центробанка Польши, который был крупнейшим покупателем золота в 2024—2025 годах, также рассматривал возможность продажи части резервов для финансирования оборонных расходов.
Центральные банки были одним из основных покупателями на рынке золота в последние годы. По данным World Gold Council, с 2022 по 2024 год они ежегодно покупали более 1 тыс. т. В 2025 году закупки снизились до 863 т из-за высокой волатильности цен.
