Для Петровского района Саратовской области создадут туристический маршрут

Новый туристический маршрут появится в Петровском районе Саратовской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Маршрут будет связан с «гоголевскими» местами из «Ревизора», поскольку Петровск считается прототипом города, где произошли события этой комедии. Исторические совпадения открывают уникальные возможности для развития внутреннего туризма в Саратовской области через создание новых тематических маршрутов.
В прошлом году в Петровске в сквере «Ревизор» уже установили карту «гоголевских» мест. Теперь администрация города устанавливает памятные таблички у шести зданий, сохранившихся с XIX века и фигурирующих в пьесе. Открытие табличек приурочено к 25 апреля — первому дню Хлестаковского фестиваля.
«Петровск выделяется выгодным расположением, уникальными музейными комплексами с бесценными экспонатами, старинными церквями и архитектурным ансамблем. Эти достопримечательности создают мощный потенциал для новых маршрутов внутреннего туризма. Развитие таких проектов способствует росту интереса к Саратовской области, стимулируя экономику районов и сохраняя культурное наследие», — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.
