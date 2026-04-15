Сроки окончания половодья назвали в Нижегородской области

Пиковые значения весеннего половодья на северных реках региона ожидаются до конца апреля.

Ожидается, что паводковые явления в Нижегородской области завершатся в мае. Данную информацию приводит издание NewsNN, ссылаясь на мнение руководителя Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмилы Филиной.

Согласно ее прогнозам, пиковые значения весеннего половодья на северных реках региона ожидаются до конца апреля. К маю же водная стихия полностью отступит. Людмила Филина также отметила, что на южных водных артериях области пики паводка уже позади, и наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды.

Тем не менее, на севере области и в столице Приволжья, Нижнем Новгороде, уровень воды пока продолжает подниматься со скоростью около 10−15 сантиметров ежедневно. Впрочем, общая обстановка оценивается как достаточно стабильная, без существенных рисков для жителей.

Прогнозируется, что максимальные отметки уровня воды в Нижнем Новгороде не превысят средние многолетние показатели, ориентировочно составляя около 70 метров по балтийской системе высот.

Ранее ни одного нового подтопления не произошло за сутки в Нижегородской области.