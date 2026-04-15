Перебои света в Калининградской области случились из-за сбоя на Прегольской ТЭС

Источник: Янтарный край

Причиной перебоев с электричеством в Калининграде и области стал технический инцидент на Прегольской ТЭС. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь».

Выяснилось, что один из энергоблоков станции проходил плановые испытания после модернизации системы управления газовой турбиной, но в процессе корректировки режимов горения произошло кратковременное отключение оборудования. Нагрузку пришлось оперативно перераспределять на другие электростанции.

В «Россети Янтарь» пояснили, что возобновление подачи тока в конкретные дома зависит от того, как быстро специалисты сетевой организации завершат переключения на местах.