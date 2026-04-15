Две экспедиции займутся поиском краснокнижных птиц под Волгоградом

Часть ученых побывает на юге региона и исследует места обитания одного из наиболее уязвимых представителей орнитофауны — кудрявого пеликана.

Две орнитологические экспедиции стартовали в Волгоградской области. Ученые организуют учет численности краснокнижных птиц, попытаются отыскать новые места их обитания.

Первая экспедиция отправится в северо-западные районы, чтобы уточнить ареалы и численность популяций серого журавля и кулика-сороки, дрофы, белого аиста и желны. Вторая группа ученых побывает на юге региона и исследует места обитания одного из наиболее уязвимых представителей орнитофауны — кудрявого пеликана.

«Эта птица находится под угрозой исчезновения и занесена в Международную Красную книгу. До недавнего времени кудрявые пеликаны обитали в регионе только на прудах волгоградского химического предприятия “Каустик”. Но в 2025 году стало известно, что ареал их обитания значительно расширился», — сообщают в облкомприроды.

Масштабные исследования проводятся в преддверии переиздания Красной книги Волгоградской области — оно запланировано на 2027 год.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, какие сокровища природы прячет Волгоградская область.