В Ростовской области уничтожили беспилотник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости. БПЛА уничтожен в Зерноградском районе в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Союсарь.
«Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Зерноградском районе», — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил Слюсарь.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше