Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожили беспилотник

В Зерноградском районе в Ростовской области уничтожили беспилотник.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр — РИА Новости. БПЛА уничтожен в Зерноградском районе в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Союсарь.

«Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Зерноградском районе», — написал он в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил Слюсарь.

