В Прикамье начнут производить двигатели для скоростных электропоездов

На новом производстве будут собирать тяговые двигатели мощностью 330 киловатт. Планируется производить в год от 48 единиц продукции, которой станут комплектовать новые электропоезда «Финист». Портфель заказов сформируют компания «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область), а также одна из структур Российских железных дорог, на сети которых эксплуатируются выпущенные до 2022 года «Ласточки» (их двигатели также будут нуждаться в замене).