В Прикамье начнут производить двигатели для скоростных электропоездов

В Пермском крае благодаря льготному финансированию федерального Фонда развития промышленности (ФРП) откроется новое производство тяговых двигателей для скоростных электропоездов «Финист» и «Ласточка». Продукция пермского предприятия «Уралэнергосервис» заменит импортные аналоги, которые ранее поставлялись европейскими компаниями.
На новом производстве будут собирать тяговые двигатели мощностью 330 киловатт. Планируется производить в год от 48 единиц продукции, которой станут комплектовать новые электропоезда «Финист». Портфель заказов сформируют компания «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область), а также одна из структур Российских железных дорог, на сети которых эксплуатируются выпущенные до 2022 года «Ласточки» (их двигатели также будут нуждаться в замене).
На создание новых производственных мощностей предприятие в Перми получило 100 миллионов рублей от ФРП и еще 30 миллионов от Регионального фонда развития промышленности. Общий объем финансирования проекта с учетом собственных средств предприятия составил 193,7 миллиона рублей. Эту сумму компания планирует потратить на закупку нескольких видов станков, печей для обжига, сушильной установки, мостовых кранов и другого оборудования.