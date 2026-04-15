Замороженные активы России в ЕС перейдут под охрану бельгийской ЧОП

Российские активы, замороженные в Европе, в ближайшее время перейдут под охрану небольшой бельгийской частной охранной компании, сообщает EUobserver.
Решение связано с их стратегической важностью на фоне войны на Украине. Сейчас этими средствами управляет финансовый гигант Euroclear, который держит у себя €193 млрд активов российского Центробанка, замороженных по санкциям ЕС.
Ранее Euroclear нанимал французскую фирму Amarante, которая входит в десятку крупнейших в мире в своем секторе. Ее годовой оборот составляет €700 млн, она также охраняет посольства ЕС за рубежом. Контракт был заключен для обеспечения телохранителями генерального директора Euroclear Валери Урбен и большей части правления компании.
Теперь же, по данным источников, охранять предстоит сами активы, а не только руководство Euroclear. Выбор пал на местную бельгийскую фирму, однако ее название не раскрывается.
Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу военной операции составлял около $300 млрд. В эту сумму не входят активы частных лиц. Точный размер средств остается неизвестным. Они находятся на счетах банков Бельгии, Франции, Люксембурга, Швейцарии, Великобритании, США, Канады, Японии, Германии и Австралии. Reuters утверждает, что часть активов может находиться в Швеции и на Кипре.
