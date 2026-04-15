Замороженные активы России в ЕС перейдут под охрану бельгийской ЧОП

Источник: РБК

Российские активы, замороженные в Европе, в ближайшее время перейдут под охрану небольшой бельгийской частной охранной компании, сообщает EUobserver.

Решение связано с их стратегической важностью на фоне войны на Украине. Сейчас этими средствами управляет финансовый гигант Euroclear, который держит у себя €193 млрд активов российского Центробанка, замороженных по санкциям ЕС.

Ранее Euroclear нанимал французскую фирму Amarante, которая входит в десятку крупнейших в мире в своем секторе. Ее годовой оборот составляет €700 млн, она также охраняет посольства ЕС за рубежом. Контракт был заключен для обеспечения телохранителями генерального директора Euroclear Валери Урбен и большей части правления компании.

Теперь же, по данным источников, охранять предстоит сами активы, а не только руководство Euroclear. Выбор пал на местную бельгийскую фирму, однако ее название не раскрывается.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз уже распределил незаконно замороженные российские активы между Киевом и собственным военно-промышленным комплексом.

Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу военной операции составлял около $300 млрд. В эту сумму не входят активы частных лиц. Точный размер средств остается неизвестным. Они находятся на счетах банков Бельгии, Франции, Люксембурга, Швейцарии, Великобритании, США, Канады, Японии, Германии и Австралии. Reuters утверждает, что часть активов может находиться в Швеции и на Кипре.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

