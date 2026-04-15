Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон об обучении в вузах для супругов участников СВО

Совфед одобрил закон об обучении в вузах для супругов погибших участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» о праве супругов погибших участников СВО бесплатно поступить в вузы и колледжи.

В частности, документ дает им право на бесплатное поступление в пределах выделенной квоты в вузы и колледжи в приоритетном порядке.

Замглавы социального комитета Совфеда Дарья Лантратова, представляя закон, отметила, что проработать этот вопрос поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Закон также разрабатывался в рамках рабочей группы по обеспечению прав и интересов участников СВО и членов их семей.

«Инициатива коснется жен погибших участников СВО, жен ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств, не вступивших в повторный брак», — сказала парламентарий.

По ее мнению, необходимо поддержать женщин, которые потеряли кормильца и теперь вынуждены самостоятельно полностью обеспечивать жизнь семьи.