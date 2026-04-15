На Прегольской ТЭС случился сбой при испытаниях

Прегольской ТЭС. Об этом официально сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь».
В компании отметили, что один из энергоблоков станции проходил плановые испытания после модернизации системы управления газовой турбиной. В момент настройки режимов горения оборудование нештатно отключилось. Это произошло кратковременно, но нагрузки на сеть пришлось экстренно перераспределять между другими электростанциями региона.
«Россети Янтарь» уточняют, что сроки возобновления подачи электроэнергии в конкретные дома зависят не от ТЭС, а от того, как быстро специалисты сетевых организаций проведут переключения на местах. Работы уже идут.