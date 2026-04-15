СК и ФСБ ликвидировали сеть call-центров в Крыму

В Крыму была ликвидирована сеть сим-боксов, использовавшаяся call-центрами для хищения денежных средств российских граждан.

Источник: РБК

В Крыму была ликвидирована сеть сим-боксов, использовавшаяся call-центрами для хищения денежных средств российских граждан. Об этом сообщил 15 апреля интернет-портал Главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Согласно сообщению ведомства, уголовное дело было возбуждено в отношении двух 18-летних жителей Татарстана, которые, по версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на российских граждан с целью хищения их денег. Подозреваемые действовали в составе организованной группы по указанию неустановленного лица, отметили в ГУ СК.

Обвиняемые прибыли в Крым и сняли более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште, где разместили оборудование для call-центров. В результате их деятельности трем гражданам был нанесен ущерб на сумму около 3,8 млн руб., сообщили в ведомстве.

«Противоправная деятельность фигурантов пресечена во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Фигурантам предъявлены обвинения в совершении указанного преступления», — отметили в ГУ СК по Крыму и Севастополю.

7 апреля в Москве были задержаны организаторы подпольного узла связи, использовавшегося в интересах мошенников. В ходе обыска было обнаружено более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры и другое оборудование.

Ранее МВД пресекло деятельность call-центров в Новосибирске и Иркутске, изъяв более 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, а также ноутбуки и телефоны.

В феврале в Санкт-Петербурге также были задержаны мошенники, использовавшие сим-боксы для обмана граждан.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше