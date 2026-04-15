Алушта и пригород на несколько дней останутся без воды

С 22 по 24 апреля в Алуште и 19 населенных пунктах вода будет непригодна для питья. Об этом предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».
«В период с 23:00 22.04.2026 до 08:00 24.04.2026 будет проводиться ежегодная плановая профилактическая промывка и дезинфекция сетей и сооружений водоснабжения», — говорится в сообщении.
В связи с повышенным содержанием хлора в промывной воде, централизованное холодное водоснабжение временно будет непригодно для хозяйственно-питьевых нужд в Алуште, поселке Партенит, а также в селе Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье и Нижняя Кутузовка.
Населению рекомендуется заранее сделать необходимый запас воды до полного восстановления качества воды.