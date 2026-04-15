Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Belavia возобновит полеты в Израиль с 19 апреля после 1,5-месячной паузы

Источник: Комсомольская правда

Belavia возобновит полеты в Израиль с 19 апреля после 1,5-месячной паузы. Подробности сообщает белорусский авиаперевозчик.

Полеты из Минска в Тель-Авив были временно приостановлены с 1 марта 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако полеты возобновятся уже с 19 апреля.

Рейсы будут выполнять два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска запланирован в 04.10 с прибытием в Тель-Авив в 10.20. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 11.20 с посадкой в белорусской столице в 17.45.

Билеты можно приобрести на официальном сайте belavia.by, а также в офисах продаж и у агентов.