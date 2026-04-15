Belavia возобновит полеты в Израиль с 19 апреля после 1,5-месячной паузы. Подробности сообщает белорусский авиаперевозчик.
Полеты из Минска в Тель-Авив были временно приостановлены с 1 марта 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако полеты возобновятся уже с 19 апреля.
Рейсы будут выполнять два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска запланирован в 04.10 с прибытием в Тель-Авив в 10.20. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 11.20 с посадкой в белорусской столице в 17.45.
Билеты можно приобрести на официальном сайте belavia.by, а также в офисах продаж и у агентов.