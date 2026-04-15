Передовое оборудование закупят для Центра ядерной медицины в Нижегородской области

«Каждая из приобретенных установок ПЭТ/КТ — это до шести тысяч исследований в год. С учетом таких мощностей для нижегородцев будут исключены какие-либо очереди. Более того, по оценкам Минздрава России Нижний Новгород сможет дополнительно принимать несколько тысяч “медицинских туристов” из ряда других регионов Приволжья», — отметил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, собственный Центр ядерной медицины жизненно необходим городу-миллионнику и всей Нижегородской области. Идея его создания нашла поддержку в федеральном правительстве и Минздраве РФ: средства на него выделены в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отметим, что Центр ядерной медицины является одним из важнейших, но далеко не единственным элементом флагманского регионального проекта «Город здоровья». В рамках комплексного развития территорий Нижегородской областной клинической больницы (НОКБ) имени Семашко и Научно-исследовательского института клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» (НИИКО «НОКОД») также планируется построить новый хирургический корпус. Наряду с этим развитие «Города здоровья» предполагает капремонт НОКБ имени Семашко и строительство пансионатов. В них смогут размещать пациентов, которым необходима длительная диагностика без госпитализации, а также родственники больных.
Приобретаемые регионом ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ относятся к передовым видам исследований, которые намного более информативны, чем привычные КТ или МРТ. При их применении пациентам вводят безопасные радиофармпрепараты. Это позволяет оценить не просто структуру каждого органа и ткани, но и их метаболическую активность, то есть то, как они функционируют.
«ПЭТ/КТ — это “золотой стандарт” в онкологии. Исследование позволяет максимально четко выявлять как первичные опухоли, так и метастазы, оценивать эффективность и динамику химио- и лучевой терапии. Оно особенно эффективно в случаях, если у человека имеются опухоли мягких тканей, патологии неврологического профиля, последствия поражений сердечной мышцы. Система ОФЭКТ/КТ имеет преимущества в ряде других случаев: например, когда нужно оценить кровоток, функциональное состояние костей, масштаб поражений щитовидной железы, головного мозга и других органов», — пояснил Сергей Гамаюнов, который является и.о. директора НОКБ имени Семашко, а также возглавляет НИИКО «НОКОД».
Кстати, сейчас в НИИКО «НОКОД» уже имеется одна система ОФЭКТ/КТ. Но ее используют только для диагностики онкобольных. Покупка второй системы позволит расширить круг пациентов и проводить более 14 тысяч исследований в год, в том числе при диагностике других патологий.
По словам заместителя губернатора Андрея Чечерина, одна из ключевых задач «Города здоровья» — оказание максимально комплексной помощи пациентам.
«Если у человека, например, запланирована операция по поводу рака желудка, но в процессе госпитализации или самого вмешательства медики обнаружили у него дополнительные проблемы, то вновь выявленные патологии не останутся без внимания: дополнительная помощь не будет отложена на неопределенный срок. Именно для этого нам и нужен в том числе новый хирургический корпус с многопрофильным стационаром», — рассказал Андрей Чечерин.
По условиям контракта, новую систему ОФЭКТ/КТ должны поставить и запустить в работу уже к концу этого года. Сейчас под нее готовится специализированное помещение.
Ввод в эксплуатацию двух установок ПЭТ/КТ запланирован на 2028 год. Такой срок связан с тем, что для установки данного оборудования нужно предварительно обустроить специализированный защищенный «бункер». Более того, чтобы самостоятельно производить радиофармпрепараты, региону потребуется установить циклотрон. Для него тоже требуется подготовить специализированное помещение.
Ранее «ФедералПресс» писал о перестановках в руководстве ключевых медицинских учреждений Нижегородской области, в том числе о назначении Сергея Гамаюнова руководителем НОКБ имени Семашко. Это решение было обусловлено реализацией проекта «Город здоровья», который предполагает слияние диагностических и лечебных мощностей больницы имени Семашко и онкодиспансера.
