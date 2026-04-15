«Дело о скамейках»: фигуранты вышли из-под домашнего ареста

Единственным участником конкурса стал индивидуальный предприниматель. С ним заключили контракт на сумму 8278466 рублей. Две скамейки установили в сквере 70-летия Калининградской области. Однако заказчику предоставили документы с ложными сведениями о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. В результате Управлению капитального строительства был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой превысила 1 миллион рублей.