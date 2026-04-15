«Дело о скамейках»: фигуранты вышли из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Калининграда смягчил меру пресечения троим фигурантам громкого уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области — в народе его прозвали «делом о двух скамейках».
Роману Бартошу (заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда) домашний арест заменили на запрет определённых действий 2 апреля 2026 года. Мера действует до 8 июня. Наталье Ревенко (директор СЗ «Кёнигсбергстрой») и Игорю Беляеву (учредитель ООО «Гран-Мар») домашний арест заменили на запрет определённых действий 8 апреля. Мера действует до 10 июня 2026 года.
В декабре 2023 года, как установило следствие, неустановленные лица направили в закупочную комиссию МБУ «Управление капитального строительства» коммерческие предложения на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка по явно завышенной стоимости. Закупка проводилась в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».
Единственным участником конкурса стал индивидуальный предприниматель. С ним заключили контракт на сумму 8278466 рублей. Две скамейки установили в сквере 70-летия Калининградской области. Однако заказчику предоставили документы с ложными сведениями о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. В результате Управлению капитального строительства был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой превысила 1 миллион рублей.
В октябре 2025 года в администрации Калининграда прошли первые обыски — их проводили сотрудники полиции совместно с ФСБ. Тогда же был задержан Роман Бартош. Суд арестовал его до декабря 2025 года. Чиновник свою вину отрицал.
Беляев и Ревенко оказались под домашним арестом 31 октября 2025 года. Им вменяют причастность к мошеннической схеме. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
Расследование дела продолжается.