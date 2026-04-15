Что посмотреть на фестивале Intervals-2026

Световые инсталляции, визуальные перфомансы, музыкальные эксперименты, художники со всего мира — в Нижнем Новгороде в девятый раз пройдёт фестиваль Intervals (0+). Два с лишним десятка городских пространств на четыре дня станут полотном для современного медиаискусства. Главная тема форума в 2026 году — «Знаки и символы». О локациях и особенностях фестиваля 2026 года рассказывает nn.aif.ru.
Когда в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль Intervals в 2026 году?
Очередной праздник медиаискусства пройдет с 23-го по 26 апреля. 23 апреля он откроется концертом (18+) в пространстве «ЦЕХ *» (улица Варварская, 32) под режиссурой одного из самых ярких российских хореографов Владимира Варнавы с участием хора XXI века Attaque de panique и Gruppa Varnava.
Концерт объединит живой звук с хореографической постановкой и мультимедийным световым сетапом.
Где и когда можно посмотреть инсталляции фестиваля Intervals-2026 в Нижнем Новгороде?
На этот раз фестиваль охватит 23 знаковых городских локации. Итак, куда идти?
— Чкаловская лестница — аудиовизуальная проекция работает 23−26 апреля с 20:00 до 23:00.
— Нижне-Волжская набережная — инсталляция действует 23−26 апреля с 12:00 до 23:00.
— Александровский сад — инсталляцию можно увидеть 23−26 апреля с 20:00 до 23:00.
— Фасад Академии «Маяк» — мэппинг и mammasONica ждут зрителей 23−26 апреля с 20:00 до 23:00.
— Стрелка. Аудиовизуальную инсталляцию будут показывать 23−26 апреля с 18:00 до 23:00.
— Медиафасад Ледовой арены на Стрелке — диджитал-работы здесь планируют демонстрировать 23−26 апреля с 18:00 до 23:00.
— Сквер Свердлова. Инсталляция будет работать 23−26 апреля с 18:00 до 23:00.
— Фасад банка на улице Малой Покровской, 7 — мэппинг можно посмотреть 23−26 апреля с 20:00 до 23:00.
— Двор Дома трудолюбия в «Нижполиграфе» (Варварская, 32) — здесь 23−26 апреля с 18:00 до 23:00 покажут аудиовизуальную инсталляцию.
Кроме того, уличные инсталляции можно будет увидеть в Сергиевском овраге, на резервуарах на территории бывшей Сормовской нефтебазы (улица Левинка, 51А), в Арсенале, «Заповедных кварталах», культурном центре «Рекорд» (см. карту от «Центра 800»).
Посещение городской мультимедийной выставки бесплатное.
Кто станет участником Intervals-2026 в Нижнем Новгороде?
На мультимедийную выставку приедут медиахудожники из Италии, Испании, Саудовской Аравии, Китая, Германии и, конечно, России.
Темой Intervals организаторы фестиваля в 2026 году выбрали «Знаки и символы». Зрителя приглашают к погружению в город как в систему знаков, символов и образов. Художники со всего мира рассматривают Нижний Новгород как инфраструктуру смыслов, которая управляет восприятием и формирует коллективную память. Уличные инсталляции вмешиваются в эту сеть, создавая новые маршруты в сознании горожан.
Ночная музыкальная программа Intervals пройдёт в пространстве «ЦЕХ *». Хедлайнером концерта 25 апреля станет репер, поэт и композитор Хаски. «Он вырывает своего слушателя из зоны комфорта и выворачивает наизнанку свои и чужие страхи», — сообщают организаторы мероприятия.
Компанию экспрессивному реперу составят электронный музыкальный проект из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», проект авангардной электроники Symbol (live band), соул, трип-хоп, инди-проект «ГЛУМ» и диджей Kirill Shapovalov.
Уже девять лет яркой частью фестивальной программы становятся аудиовизуальные перформансы. Послушать их можно будет 24 и 25 апреля в Пакгаузах на Стрелке. Своё творчество представят дуэт AV-архитекторов и разработчиков мультимедиа-инструментов 404.zero, аудиовизуальный артист Digital Moss, медиахудожник из Китая Shihua Ma и артист, работающий в области новейших компьютерных технологий, Arthew0.
Что войдёт в образовательную программу Intervals в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Образовательная программа фестиваля пройдёт 25 и 26 апреля и объединит более 20 экспертов — от медиахудожников до бизнесменов.
Она будет разделена на три тематических блока: индустрия и партнёрства, теория и контекст, художественные практики. Участники в рамках дискуссий, лекций и практикумов обсудят, как технологии меняют искусство, город и саму индустрию.
Образовательную программу можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации.